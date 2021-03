Kończą się wolne respiratory w szpitalu przy Arkońskiej

Tylko dwa wolne miejsca respiratorowe zostały w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. W sumie w placówce jest ich 32, ale 30 jest już zajetych.

- Sytuacja jest naprawdę dramatyczna - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w szpitalu przy Arkońskiej dr Joanna Jursa-Kulesza. - Przyjmujemy ludzi w naprawdę bardzo ciężkim stanie. Sytuacja z respiratorami jest chyba najbardziej dramatyczna.Szpital jest jednym z głównych w regionie wyznaczonym do leczenia chorych na Covid-19.- Mamy zakontraktowanych 460 łóżek, 360 jest już zajętych - dodała dr Jursa Kulesza. - Bardzo się boimy czy dotrwamy do końca weekendu, bo chorych przybywa w sposób lawinowy. Dziś rano było ponad 20 pacjentów oczekujących na rozdział na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, dlatego bardzo uczulam państwa, żebyście się bardzo pilnowali, ograniczali kontakty międzyludzkie i przede wszystkim nosili maseczki.Minionej doby w Zachodniopomorskiem przybyło blisko 1100 osób zakażonych koronawirusem. W naszym regionie jest ok. 130 łóżek respiratorowych. Wojewoda we wtorek poinformował o zwiększeniu ogólnej liczby łóżek o 90, ta baza ma się zwiększyć do 1 kwietnia o kolejne 160, w tym 10 respiratorowych.