Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Życzenia od nas wszystkich... [WIDEO, ZDJĘCIA]

7 kwietnia obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Są bohaterami ostatnich kilkunastu miesięcy, a dziś mają swoje święto. 7 kwietnia obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

To lekarze, pielęgniarki czy ratownicy, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie pacjentów.



W dobie epidemii koronawirusa pracują ponad siły i w bardzo trudnych warunkach, dlatego przygotowaliśmy dla nich życzenia do mieszkańców Szczecina, którzy doceniają ich codzienny trud.



- Dużo wytrwałości, cierpliwości do wszystkich chorych, wyrozumiałości. Zasługują na medale, choć medale to za mało; na wdzięczność od wszystkich. - To jest praca ponad siły, nie wiedzą, kiedy wyjdą do domu, kiedy spotkają się z rodziną. - W tych strojach, naprawdę, podziwiać ich! Tak poubierani, że aż przykro patrzeć. Ale pomagają, starają się, ciężko pracują przy chorych. - Zdrówka życzę, przede wszystkim! - mówili szczecinianie.



Dziś obchodzimy także Dzień Zdrowia. Oba święta ustanowione zostały przez Światową Organizację Zdrowia.