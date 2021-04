Minister Maląg: dzięki programowi 500+ "bieda nie ma twarzy dziecka"

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg była gościem audycji "Radio Szczecin na Wieczór". Mówiła o kontynuacji, rozwoju i pozytywnych efektach programu 500+.

Na antenie podkreślała, że to projekt, który wielu Polakom dał finansowy oddech.



- Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że bieda nie ma twarzy dziecka. Program Rodzina+ pozwolił zainwestować w rodzinę. Nie jest to koszt dla państwa tylko inwestycja - mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.



Formuła programu się nie kończy, bo będzie kontynuowana - zapowiedziała minister Marlena Maląg.



- Będziemy dalej działać. Będziemy te miękkie działania też wzmacniać, bo to jest potrzebne dla budowania przyszłości, zbudowania dobrego klimatu wokół rodzin - mówiła minister.



500 zł na każde dziecko kosztuje Skarb Państwa 40 miliardów złotych rocznie. Przez 5 lat funkcjonowaniu programu, który swoje urodziny obchodził 1 kwietnia, wydano już prawie 150 mld zł.