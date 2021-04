Męski weekend z Bogiem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

72 godziny w górach w męskim towarzystwie i bez żadnej techniki. Wyzwanie, przygoda i ciągła niewiadoma, co przygotowali organizatorzy. 70 uczestników i wolontariuszy z całej Polski weźmie udział w Ekstremalnym Weekendzie Charakteru, który rozpocznie się w czwartek w okolicach Szklarskiej Poręby. Wśród nich także szczecinianie.

Wojciech Mikulski podkreśla, że organizatorem jest męski ruch chrześcijański "Czwarty Muszkieter".



- Chcemy zwracać uwagę mężczyzn na Boga, pomagać im w prowadzeniu życia, które po prostu podoba się Bogu. Pokazywać też, jaka jest rola mężczyzny w rodzinie i życiu, pokazywać dobre modele. Do tego służy nam Weekend Charakteru - mówi Mikulski.



Michał Machowski uczestniczył w trzech edycjach weekendu, teraz będzie wolontariuszem.



- Za każdym razem czerpię z tego ogromną energię. Jest to bardzo oczyszczające doświadczenie. Kiedy wracam do domu po tych 72 godzinach czuję, że jestem innym, lepszym człowiekiem. Mam więcej dystansu do spraw bieżących, radości z normalnych, codziennych obowiązków. Co najważniejsze, czuję się bliżej Boga. Uważam, że każdy facet powinien chociaż raz życiu przeżyć taką przygodę, a na pewno tego nie pożałuje - mówi Machowski.



Uczestnicy dzielą się na grupy i całe wydarzenie odbywa się z zachowaniem rygorów sanitarnych.