Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Gaude Mater Polonia, Taki kraj, O mój rozmarynie... polskie pieśni patriotyczne zabrzmiały w poniedziałek na dachu Centrum Dialogu Przełomy.

Plenerowy koncert muzyki patriotycznej z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowali uczestnicy projektu "Wspólnym głosem dla Szczecina" wraz z Chórem Kameralnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Całość poprowadziła z chórmistrzyni Iwona Wiśniewska-Salamon.



- Usłyszeliśmy z samochodu dźwięk i postanowiliśmy sprawdzić, co to jest. Bardzo dobry pomysł. Mamy zamiar edukować córkę w tym zakresie, żeby poznała wszystkie możliwe kategorie muzyki - mówili szczecinianie. - Tego nigdy za wiele, bo to chyba nasza tradycja, żeby śpiewać wszystkie piosenki, które mogą ulec zapomnieniu. Część znam jeszcze ze szkoły. Jak mamy święto, to można śpiewać pieśni patriotyczne. Jestem zachwycona. Nie darowałabym sobie, gdybym tu nie była. Dla mnie to wielkie święto.