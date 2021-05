Szczepienia (prawie) bez kolejki na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Około 15 minut czeka się na szczepienie w punkcie przy Jasnych Błoniach w Szczecinie. Preparaty podawane są w kontenerze przed przychodnią 109. Szpitala Wojskowego.

To w ramach przedłużonej akcji "Zaszczep się na majówkę". Aby dostać preparat firmy Johnson&Johnson, trzeba mieć wystawione e-skierowanie i stanąć w kolejce. Chętni przyjechali z całego regionu.- Mieszkam koło Gryfic, przyjechałam tu z automatu, korzystam z tej okazji, bo tam zadzwoniłam do przychodni, to nie wiadomo, kiedy mnie zaczepią. - Jestem rocznik 1992 i mogłem się zarejestrować wczoraj wieczorem, no i mam niby termin na czwartek, ale już wolałam to załatwić. Im szybciej tym lepiej. - Kilkanaście osób przede mną. Dzisiaj jest fajnie, w sobotę to były tłumy po prostu. W sobotę byłam zobaczyć, kolejka ciągnęła się aż tam. Było to coś strasznego, kilka godzin czekania. - Chcę się zaszczepić, żeby być bezpiecznym, plus, żebym w przyszłości mógł, gdzieś pojechać - mówili czekający w kolejce mieszkańcy regionu.Punkt otwarty będzie we wtorek do godz. 17:00. Przez majówkę zaszczepiło się tam 2,5 tysiąca osób.