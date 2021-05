W CHR Galaxy od rana chętnych do kupowania nie brakowało. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Galerie handlowe otwarte - od wtorku obowiązują nowe rygory bezpieczeństwa; w centrach handlowych działają nie tylko sklepy spożywcze i apteki. W CHR Galaxy od rana chętnych do kupowania nie brakowało.

- Podejrzewam, ze każdemu z nas tęskni się za normalnym życiem, za codziennością, a nie: za siedzeniem w domu. - Można wyjść, rozprężyć się, coś kupić. Preferuję zakupy "na żywo", można zobaczyć, dotknąć - mówili kupujący.



- Trzeba było w momencie otwarcia zewrzeć szyki, posprzątać, bo część miejsc była wyłączona z użycia, są skumulowane w jednym czasie dostawy... Jesteśmy otwarci, przygotowani, no i - jak widać - chętnie odwiedzani, co też nas bardzo cieszy - podkreśliła Joanna Dybowska, manager do spraw marketingu CHR Galaxy.



W reżimie sanitarnym działać mogą również sklepy meblowe czy budowlane. Dzieci z klas 1-3 wróciły do pełnej nauki stacjonarnej.



Otwarte mogą być muzea i galerie sztuki.