Niburski: "Dziwne" działanie polityków PO

Zachodnia obwodnica Szczecina miałaby przebiegać od Kołbaskowa do Polic i dalej w kierunku Goleniowa. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

"Dziwne" działanie polityków PO, obliczone na przypisanie sobie czyichś osiągnięć - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" radny zachodniopomorskiego sejmiku Rafał Niburski z Prawa i Sprawiedliwości. Tak komentował informacje, że marszałek województwa - także szef szczecińskiej PO - chce wpisania do Krajowego Planu Odbudowy inwestycji w Zachodnie Obejście Szczecina.

Jak podkreślał Niburski, już na początku roku minister infrastruktury w rządzie PiS zapowiedział ogłoszenie w tym roku przetargu na budowę tej obwodnicy wraz z tunelem.



- W 2012 roku ówczesny minister infrastruktury Sławomir Nowak, odmówił wpisania Zachodniego Obejścia Szczecina do sieci dróg krajowych, a politycy Platformy twierdzili, że to tylko zwykła lokalna fantasmagoria, więc to politycy Platformy powinni trochę uderzyć się w pierś i docenić jednak, że rząd będzie robił Zachodnie Obejście Szczecina, pochwalić rząd, a nie wpisywać coś, co będzie robione, do Krajowego Planu Odbudowy, a potem powiedzieć, ewentualnie wykorzystać to do celów politycznych - powiedział Niburski.



Ostatnio Grupa Azoty Police poinformowała, że udostępni swoje tereny pod budowę tunelu, który ma powstać w ramach Zachodniego Obejścia Szczecina.