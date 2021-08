Szczecińskie Okno Życia ma patrona

Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne

Szczecińskie Okno Życia, w parafii Świętej Rodziny przy ulicy Królowej Korony Polskiej, ma swojego patrona.

Został nim zmarły w kwietniu bp Jan Gałecki, który na emeryturze przez wiele lat mieszkał na plebanii parafii.



Motywy wyboru takiego patrona tłumaczy ks. Mariusz Ogórski, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



- Zmarły w tym roku biskup, w swoim nauczaniu, bardzo często odnosił się do zagadnienia świętości ludzkiego życia, do konieczności jego obrony od poczęcia do naturalnej śmierci. Czyniąc ludzkie życie bardzo ważną intencją swoich modlitw, a także troski całego kościoła - mówi ks. Ogórski.



Dzięki szczecińskiemu Oknu Życia udało się uratować dziewięć dziewczynek.



- Niech nadal będzie szansą dla dzieci, które znalazły się bez swojej winy w dramatycznej sytuacji, w której rodzice nie potrafią z różnych przyczyn zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci - tłumaczy ks. Ogórski.



Okno Życia otwarto w Dniu Papieskim - 16 października 2009 roku.