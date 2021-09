WIOŚ: problemy z parkowaniem w SPP

Miasto tłumaczy, że w Strefie Płatnego Parkowania połowa miejsc jest na stałe zajęta dzięki abonamentom i chce to ograniczyć. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie może parkować swoich samochodów służbowych w centrum Szczecina.

To efekt uchwały Rady Miasta, która umożliwia wykupienie abonamentu w strefie tylko na jeden samochód dla jednej firmy. Inspektorat ma ich 12 i wszystkie wykorzystuje do kontroli.



- Możemy wykupić jeden abonament miesięczny; nie ma możliwości wykupienia abonamentu rocznego, jak było do tej pory. W ten sposób 11 pozostałych samochodów nie będzie miało gdzie parkować. Jeśli będziemy musieli nimi gdzieś daleko odjechać w przypadku jakiegoś zdarzenia, to zanim do tego miejsca dojedziemy minie zbyt dużo czasu - mówi Marek Chabior, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.



Radna Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Kurzawa mówi, że miasto nie może utrudniać działalności służb.



- Miasto nie przeprowadziło konsultacji z tymi służbami, wprowadziło takie regulacje, które są uciążliwe dla służb. Powinniśmy przystąpić ponowie do rozmów i pewne zmiany powinny zajść ze strony miasta - ocenia radna Kurzawa.



Marek Chabior zwraca uwagę, że taka uchwała rady miasta uderza w szczeciński biznes.



- W przypadku niektórych firm może się to zakończyć tym, że opuszczą Szczecin, znajdą miejsce bardziej przyjazne, bo są firmy, które mają spore floty samochodowe. Możliwe, że to też była jedna z przyczyn podjęcia tej uchwały i - tak czy inaczej - takie firmy mogą się ze Szczecina wyprowadzić - ostrzega Marek Chabior.



Miasto tłumaczy, że w Strefie Płatnego Parkowania połowa miejsc jest na stałe zajęta dzięki abonamentom i chce to ograniczyć.



Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwraca uwagę, że wokół Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie mieści się Inspektorat, codziennie jest kilkadziesiąt wolnych miejsc.