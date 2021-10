Miliardy dla samorządów. "Chcemy, żeby inwestycji było jak najwięcej"

Takiego programu w historii Polski jeszcze nie było - 20 miliardów złotych trafi do samorządów w ramach Polskiego Ładu - podkreślał w "Rozmowach pod Krawatem" wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker.

Lokalne władze już złożyły wnioski na inwestycje - opiewają na ponad 90 miliardów złotych.Pytaliśmy Szefernakera o to, jak będzie odpowiadał na krytykę, skoro w kasie jest 20 miliardów. Ostatnio przykładowo przedstawiciele rządu zostali zwyzywani na sesji zachodniopomorskiego sejmiku przez szefa klubu PO. Poszło o podział funduszy unijnych. Szefernaker zapewniał, że komisja wnikliwie rozpatrzy wnioski do Polskiego Ładu.- Nigdy w historii III Rzeczpospolitej nie było takiego programu, który pozwoliłby, żeby samorządy otrzymały od rządu 20 miliardów złotych. Podjąłem się tego działania, żeby jak najmniej tego typu zarzutów było, dlatego codziennie będziemy pracować, ponieważ wiem, że samorządowcy oczekują na ten program. Samorządowcy, którzy przygotowują budżety swoich samorządów na kolejny rok. Chcemy, żeby tych inwestycji było jak najwięcej w skali całego kraju - zapewnił Szefernaker.Wiceminister pokieruje pracami komisji do spraw Polskiego Ładu. Jak mówił Szefernaker, jeszcze przed końcem roku będą znane wyniki, które samorządy dostaną pieniądze na proponowane przez nie inwestycje.