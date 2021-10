Uhonorowali Fundację Małych Stópek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ksiądz Tomasz Kancelarczyk podczas uroczystości podkreślał, że działanie Fundacji to efekt ciężkiej pracy wielu osób, które poświęcają jej praktycznie cały swój czas. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zbierają najpotrzebniejsze rzeczy dla samotnych matek, niekiedy zapewniają im dach nad głową. Zbierają też ubrania i środki pielęgnacji dla dzieci, których mamy są w potrzebie. Przekonują także kobiety, aby nie dokonywały aborcji. Działacze Fundacji Małych Stópek ze Szczecina i jej założyciel, ksiądz Tomasz Kancelarczyk otrzymali nagrodę "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości".

Medal wręczył wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk podczas uroczystości podkreślał, że działanie Fundacji to efekt ciężkiej pracy wielu osób, które poświęcają jej praktycznie cały swój czas.



- To medal dla całej Fundacji; Fundacja to są ci, którzy pozwalają temu organizmowi pomagać. I mimo tej wielkiej pracy, którą wykonujemy, niestety, muszę powiedzieć, że tej potrzebnej pracy jest tak wiele, że nawet gdyby Fundacja rozwinęła się razy sto, to i tak będzie to za mało - powiedział ks. Kancelarczyk.



Marcin Romanowski podkreślał, że medal to przede wszystkim wyróżnienie za zniechęcanie kobiet do usuwania ciąży.



- Życie ludzkie, godność, która jest podstawą prawa do życia, jest nienaruszalne, przyrodzone i nie podlega żadnym rozróżnieniom ze względu na jego jakość czy czas trwania. I Fundacja czyni bardzo wiele, żeby to prawo w sposób praktyczny i kompleksowy chronić - zaznaczył minister Romanowski.



Fundacja Małych Stópek powstała w kwietniu 2012 roku.