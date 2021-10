Gryfia wie, kto będzie nadzorował budowę pirsu

Nowy dok buduje Stocznia Szczecińska Wulkan na zlecenie Funduszu Rozwoju Spółek. Pozwolić ma to Gryfii na remont większych statków. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Morska Stocznia Remontowa Gryfia wybrała inżyniera kontraktu - to firma, która będzie nadzorować budowę pirsu, do którego ma być przycumowany nowy dok.

Inżynierem kontraktu będzie Przedsiębiorstwo Eko-Inwest. Firma ta nadzorował budowę m.in. nabrzeża w Terminalu Gazu Skroplonego LNG.



- To jest kolejny etap realizacji tego przedsięwzięcia. Było cięcie blach, mamy pierwsze prace nad zatwierdzeniem projektu i wybrany jest inżynier kontraktu - wylicza prezes Gryfii, Krzysztof Zaremba.



Pirs powstanie przy Nabrzeżu Gdańskim w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.



- Pirs to konstrukcja, która będzie "przedłużała" wyspę; będzie do niej przycumowany dok. Wymaga to wyburzenia starego, wybudowania zupełnie nowego pirsu, który ten dok - jako bardzo duży obiekt - będzie w stanie utrzymać - zapowiada prezes Zaremba.



Nowy dok buduje Stocznia Szczecińska Wulkan na zlecenie Funduszu Rozwoju Spółek. Pozwolić ma to Gryfii na remont większych statków.