Być może już niedługo szef sprawdzi czy się zaszczepiłeś. Co na to szczecinianie?

Czy pracodawca będzie mógł sprawdzić czy pracownik jest zaszczepiony? O tym zdecyduje Sejm na najbliższym posiedzeniu - zapowiada Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt ustawy.

Obrady posłów zaplanowane są na 16 i 17 listopada.Jak tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski w "Polsat News", projekt przewiduje możliwość reorganizacji pracy, ale "absolutnie nie ma możliwości, żeby pracownik otrzymał bezpłatny urlop ze względu na to, że jest niezaszczepiony". Nasz reporter sprawdził co o tym pomyśle sądzą szczecinianie.- Jeżeli chodzi o pracodawcę, to trudno mi powiedzieć. Może ma rację, może wymagać szczepienia. Dlaczego załogę ma narażać ktoś, kto jest niezaszczepiony. Powinny być restrykcje dla tych, którzy się nie szczepią. Później wszyscy na tym cierpią, zamykają nam siłownie, baseny. Oni terroryzują tych, którzy chcą żyć i nie zagrażać innym. - Zależy w jakiej firmie, w jakiej branży pracuje dana osoba. Jeżeli jest to branża związana z kontaktami z innymi ludźmi w sprzedaży czy w służbie zdrowia, to ta informacja wtedy powinna być dostępna dla pracodawcy - mówili szczecinianie.Minister Zdrowia Adam Niedzielski deklarował podczas wywiadu, że są zapewnienia płynące z innych klubów parlamentarnych, że zagłosują za tym rozwiązaniem. Przypomnijmy, że w środę w Polsce odnotowano 10 tysięcy przypadków koronawirusa.