Akcja policji - Świadomy Ekoobywatel [WIDEO]

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie stworzyła kampanię "Świadomy EKOOBYWATEL". To cykl krótkich wideopodkastów, które powstają przy współpracy między innymi ze Strażą Miejską i ekspertami z dziedziny ruchu drogowego.

Mają promować ekologiczne postawy, między innymi tzw. ekodrivingu.- Staramy się zbierać wiedzę z wielu różnorakich dziedzin, którą chcemy przekazać świadomym ekoobywatelom. Przede wszystkim ruch drogowy, ekonomia, ekologia poruszania się pojazdami, nie tylko tymi ekologicznymi jednośladami, ale też tymi czterokołowym, którymi poruszamy się na co dzień w postaci pojazdów posiadających silniki spalinowe, nowoczesne silniki hybrydowe typu plug in czy też pojazdy elektryczne. Jak jeździć ekonomicznie, jak jeździć ekologicznie to znajdziecie Państwo w naszych podcastach - wyjaśnia Piotr Jaworski z Biura Prasowego KWP.