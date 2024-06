Brudziński przy urnie: decydujmy o naszym życiu w kolejnych latach [ZDJĘCIA]

- W tych wyborach sami zdecydujemy, jak będzie wyglądało nasze życie w przyszłości - mówił tuż po opuszczeniu lokalu Joachim Brudziński.

Kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości głosował w Liceum Ogólnokształcącym przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Zachęcał wszystkich do pójścia na wybory.- Nie możemy oddawać decyzji o tym, jak będzie wyglądało nasze życie w kolejnych latach w ręce mieszkańców innych krajów. Miejmy świadomość, że jeżeli w tych wyborach nie weźmiemy udziału, to kto inny będzie decydował o tym, jakie będziemy płacić podatki, jakimi samochodami będziemy jeździć, jak będą wyglądały nasze domy i mieszkania, jak będzie wyglądała edukacja - argumentował Brudziński.Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego potrwa do godziny 21.00.