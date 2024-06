Starosta policki ma pomysł na przebudowę dróg powiatowych

To priorytet, na który jest plan i znajdą się pieniądze. Chodzi o remonty dróg, czyli jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą nowy starosta policki.

Shivan Fate przyznał w porannej "Rozmowie pod krawatem" Radia Szczecin, że stan nawierzchni w powiecie pozostawia wiele do życzenia. Zapewnił jednak, że to się zmieni.- Drogi powiatowe są dziurawe. To jest priorytet w tej kadencji, żeby doprowadzić do tego, żeby mieszkańcom wygodne się jechało przez te drogi powiatowe. Mam pomysł na to, żeby zbudować taki fundusz rozwoju dróg powiatowych, do którego będą partycypować wszystkie samorządy. Dzięki temu to usprawniamy i szybciej będzie nam dane realizować inwestycje - mówi Fate.Starosta policki zapewnił, że jest już po pierwszych rozmowach na ten temat z innymi samorządowcami.