Promy z Nowego Warpna do Świnoujścia?

W Policach jeszcze podczas tych wakacji będzie można wyrobić paszport - zapowiedział w "Rozmowach pod Krawatem" nowy starosta policki. Shivan Fate ma pomysły na podkreślenie turystycznych walorów powiatu polickiego z naciskiem na perełkę naszego regionu, czyli Nowe Warpno.

Z ministrem Sportu i Turystyki rozmawia już o swoich dwóch pomysłach, czyli o stałym połączeniu Nowego Warpna i niemieckiego Altwarp np. mostem dla pieszych i rowerzystów, drugi pomysł to promy dla pieszych i rowerzystów łączące Nowe Warpno i Świnoujście.- Właściwie to nie są moje pomysły, bo to są pomysły jeszcze przed wojną. Jeszcze Niemcy o tym myśleli. Wiemy, że jest ścieżka rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego. Tutaj byłaby skrótem pomiędzy Nowym Warpnem a Świnoujściem, więc to byłaby naprawdę świetna rzecz, bo to rozwijałoby turystykę nie tylko powiatową, ale też Szczecina i po stronie niemieckiej - powiedział Fate.Mieszkańcy powiatu polickiego, którzy będą chcieli turystycznie wybrać się za granicę, mają mieć łatwiejszy dostęp do paszportów. - Jesteśmy po rozmowach z panem wojewodą. Za chwilę mam nadzieję, że uda nam się dopiąć wszystko do końca i otworzymy też punkt paszportowy w Policach, ale to będziemy oficjalnie ogłaszać jak już będzie ustalona dokładna data otwarcia tego punktu. Mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze w wakacje - dodał starosta.Shivana Fate, starostę polickiego, pytaliśmy także o pomysły na dziurawe drogi, o usługi społeczne w powiecie, czy o plany budowy tunelu Police-Święta w ramach zachodniego obejścia Szczecina.Zaproszenie do "Rozmów pod Krawatem" w czwartek przyjął wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.