Znamy ostateczny termin zakończenia prac na ul. Kolumba

Michał Przepiera na naszej antenie podał termin zakończenia prac na ul. Kolumba w Szczecinie.

Tramwaje i autobusy pojadą tamtędy w listopadzie tego roku - zapewnił zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.Michał Przepiera wyjaśniał w "Rozmowie pod Krawatem", że ta inwestycja trwa tak długo m.in. z powodu różnych instalacji, które znajdowały się pod ziemią, a nie było ich na planach tej części miasta.- Jest to inwestycja, która rzeczywiście niezwykle długo trwa i jest w tych niechlubnych rekordach miasta. Przyczyny tego są obiektywne i pewnie - jak zawsze - subiektywne... Głównie związane z trudnościami inwentaryzacji, czyli różnic pomiędzy tym, co było w dokumentach a stanem faktycznym. To trudny teren, nie ruszany tak naprawdę od czasów wojny - w tej podziemnej infrastrukturze. Ten odcinek będzie mógł być oddany do ruchu w listopadzie tego roku - poinformował Przepiera.Pierwotnie ul. Kolumba miała być gotowa w listopadzie ubiegłego roku. Michał Przepiera dodał jednak, że wkrótce ruszy kolejny remont w pobliżu - w al. Powstańców Wielkopolskich.