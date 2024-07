RSnW: obowiązkowe OC na hulajnogi? Rzecz warta rozważenia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC na elektryczne hulajnogi w Polsce? To dobre rozwiązanie - twierdzą eksperci, którzy gościli w środowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Węgry już wprowadziły obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na elektryczne hulajnogi. Za brak polisy grożą wysokie kary. To krok w dobrym kierunku - twierdzi Marek Konkolewski, były policjant, egzaminator prawa jazdy, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego.- Gdy dojdzie do wypadku drogowego, a sprawcą będzie osoba, która kierowała niezgodnie z przepisami prawa hulajnogą elektryczną i spowoduje zdarzenie drogowe, to jej odpowiedzialność będzie rozpatrywana na zasadzie ryzyka lub na zasadzie winy. Brak ubezpieczenia będzie oznaczał dla niej konieczność pokrycia z własnej kieszeni wszystkich kosztów związanych ze szkodą. Te sumy mogą być ogromne - przestrzegał.Tego rodzaju obowiązek jest jak najbardziej przydatny - zaznacza Filip Grega, socjolog ruchu drogowego z Akademii Bezpiecznej Nauki i Techniki Jazdy.- To ubezpieczenie, choć obowiązkowe, to jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Dla świętego spokoju, bo tak jak z samochodami: możemy zrobić komuś krzywdę i niestety - zapuka do nas przedstawiciel poszkodowanego - dodał.W ubiegłym roku osoby jeżdżące na hulajnogach spowodowały w Polsce 264 wypadki. Zginęły w nich trzy osoby, 269 zostało rannych. Rok wcześniej były to 272 wypadki.