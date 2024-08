Muzyczna Walka o Puchar Prezydenta Szczecina rozpoczęta [ZDJĘCIA]

W ramach Festiwalu Orkiestr Dętych Szczecin 2024 roku ruszyło muzyczne starcie o Puchar Prezydenta Szczecina.

O puchar walczy siedem grup z Polski i jedna z Ukrainy.Zespoły wyruszyły z placu Adama Mickiewicza, a wraz nimi nasz reporter, który rozmawiał z mieszkańcami i turystami: - Każdy ma inne uczucia i każdy inaczej to odbiera, prawda? Ale ja wiem, że jak te pierwsze rytmy polecą, to aż taki dreszczyk przejdzie po całym ciele. Wspaniały występ to na pewno będzie. - Jako młode pokolenie coraz mniej mamy tradycji, tak hucznie nie obchodzimy wszystkich świąt. A jednak tutaj jest położony na to nacisk. Piękne stroje, piękne kobiety, piękne miasto Szczecin... - Rozpiera mnie duma, że mamy tak fantastyczne orkiestry. Z wielką przyjemnością to się ogląda, serce mi nawet szybciej bije - podkreślali.Przemarsz swoją metę miał na placu Solidarności. Zwycięzcę poznamy w niedzielę.