Na finale regat jest też mnóstwo atrakcji dla najmłodszych

Wheel of Szczecin Tall Ships Races Szczecin Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na finale regat dzieci się... nie nudzą. Strefy dziecięce działają po obu stronach Odry.

Na Łasztowni najmłodsi mogą się nauczyć wiązania węzłów, robienia łódek z materiałów odnawialnych, mogą też pograć w ping-ponga.- Siedzimy, odpoczywamy, a dzieciaki zużywają energię, której mają nadmiar. - Można pograć w tenisa stołowego. Po wypoczywać na leżakach... Jest też taka strefa, gdzie jest np. bieg czy rzucanie do dziurek na punkty. Jest też strefa zręcznościowa, można w niej wygrywać nagrody. - Bawimy się z innymi dziećmi, rozkładamy takie fajne wiatraczki i składamy je. - Uczymy się wiązania węzłów... - mówią uczestnicy.Strefa dziecięca na placu Mickiewicza jest otwarta do 19:00, a na Łasztowni do 20:00.