To jeden z najciekawszych żaglowców w Szczecinie

Pogoria to jeden z najciekawszych żaglowców, jaki można zobaczyć w Szczecinie. To statek szkoleniowy, na którym przygodą z żeglarstwem mogą zarazić się wszyscy, niezależnie od wieku.

Ponad 40-letnia jednostka jest pierwszą, która została zaprojektowana i wybudowana w Polsce. Lwią część załogi żaglowca stanowi młodzież.Zbudowany w 1980 roku, pełni funkcję szkoleniową, odbywa rejsy przez cały rok i odwiedza porty na całym świecie.- Mój syn płynął na Pogorii w rejsie Szkoły Pod Żaglami. To była przygoda jego życia. Żaglowce są piękne, zawsze wywołują taki efekt "wow"... A poza tym każdy człowiek potrzebuje piękna. Warto tu przyjść - mówią odwiedzający.- To pierwszy żaglowiec zbudowany w 1980 roku w Gdańsku - mówi prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski: - Później pojawiły się kolejne żaglowce - Iskra, czy kultowa jednostka - Dar Młodzieży. Eksploatacja Pogorii powodowała, że nabieraliśmy doświadczenia i te kolejne jednostki były już udoskonalane, o to co dało się zauważyć w trakcie eksploatacji Pogorii. Zapraszamy na STS Pogoria."Pogoria" jest żaglowcem szkoleniowym klasy A. Przez jej pokład przewinęło się do tej pory ponad 30 tysięcy załogantów.