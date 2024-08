Zastanawiasz się czy ten grzyb jest jadalny? Zapytaj eksperta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 50 ekspertów od grzybów dyżuruje w stacjach sanitarno-epidemiologicznych w województwie zachodniopomorskim.

Można przynieść zebrane czy zakupione grzyby i jeżeli mamy wątpliwości, to sprawdzić czy są one jadalne czy też nie - tłumaczy Paweł Majko z Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Szczecinie.



- Powinniśmy zbierać te gatunki, które znamy i których jesteśmy pewni. No niestety zdarza się tak, że w naszych zbiorach znajdują się też grzyby, których nie jesteśmy pewni, wtedy warto zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w każdej z nich pracuje klasyfikator grzybów bądź grzyboznawca - informuje Majko.



Jak grzyby powinny być dostarczone do konsultacji? To tłumaczy klasyfikator grzybów Magdalena Plewa: - Całe i świeże w koszykach lub opakowaniach przewiewnych, nie wystarczy nam tylko członek czy główka. Musi być cały grzyb wykręcony, nie ucięty nożykiem.



W Szczecinie klasyfikatorzy grzybów pełnią dyżury przy ulicy Spedytorskiej, na konsultacje można umówić się w godzinach pracy placówek, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.