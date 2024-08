Idzie na Hel, żeby zebrać środki dla chorej dziewczynki [ZDJĘCIA]

Idzie samotnie przez polskie wybrzeże. Ma ze sobą charakterystyczny duży plecak, a dziś można go spotkać na trasie pomiędzy Kołobrzegiem a Mielnem.



Pomimo padającego dziś deszczu Bartłomiej Kowalewicz kontynuuje swoją wędrówkę, w czasie której zbiera pieniądze dla chorej Anieli. Zbiórkę można wesprzeć na portalu Pomimo padającego dziś deszczu Bartłomiej Kowalewicz kontynuuje swoją wędrówkę, w czasie której zbiera pieniądze dla chorej Anieli. Zbiórkę można wesprzeć na portalu Siepomaga

Bartłomiej Kowalewicz wędruje na Hel, by zebrać pieniądze dla chorej dziewczynki.Ponad sto kilometrów ma już w nogach Bartłomiej Kowalewicz. Swoją podróż rozpoczął w Świnoujściu. Gdy dotarł do Kołobrzegu opowiedział o charytatywnym wymiarze jego wędrówki.- Całą wyprawę dedykuję dziewczynce chorej na zespół Retta - Anielce z miejscowości Lubraniec. Chcemy jak najwięcej tych pieniędzy zebrać, aby móc pomóc Anielce, w normalnym życiu i funkcjonowaniu - podkreślał Kowalewicz.Po takim dystansie pan Bartłomiej już wie, że w czasie takiej wędrówki każdy detal ma znaczenie. - Różne rodzaje piasków, dużo turystów, które trzeba gdzieś tam omijać... Weryfikowałem co niosłem w plecaku. Wszystko co niosę mi się przydało, nie wziąłem zbędnych rzeczy - dodał Kowalewicz.