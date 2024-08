Nie będzie wieżowców na osiedlu Posejdon

Wieżowca między domkami jednorodzinnymi nie będzie. Sąd Administracyjny w Szczecinie unieważnił uchwałę Rady Miasta Świnoujście dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania. Decyzja jest już prawomocna.

Z miejscowy planem zagospodarowania w największej dzielnicy domków jednorodzinnych w Świnoujściu mieszkańcy się nie zgadzali i uchwałę zaskarżyli. Dziś mówią o sukcesie - przyznaje Roman Momot, mieszkaniec osiedla i obecny radny.- W sąsiedztwie miały znaleźć się budynki wysokości 24 metrów z bardzo dużą ilością apartamentów, a co za tym idzie też niewystarczające zabezpieczenie jeżeli chodzi o miejsca parkingowe - mówi Momot.Zbigniew Osewski ze Świnoujskiego Towarzystwa Osiedla Posejdon przypomina na czym polegał ówczesny błąd.- Doszło do remisu, postanowiono o reasumpcji. Reasumpcja była niezasadna ponieważ prawo dopuszcza tylko sytuację w której radny mógł się pomylić ale musi to być zgłoszone natychmiast, a nie po przerwie - tłumaczy Osewski.Uchwała była przyjęta w połowie ubiegłego roku. Decydowali o niej radni poprzedniej kadencji.