"Ktoś może kiedyś wysłać tutaj samoloty". Wojewódzkie obchody rocznicy wybuchu wojny [ZDJĘCIA]

Obchody 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej zgromadziły o świcie na cmentarzu wojskowym w Stargardzie przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, a także wojska, policji i służb mundurowych.

Licznie przybyły także poczty sztandarowe szkół oraz organizacji kombatanckich. Cmentarz przy ulicy Reymonta był po raz kolejny miejscem uroczystości wojewódzkich, upamiętniających najazd hitlerowskich Niemiec na Polskę. Poległych uczczono uroczystym apelem o świcie.Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski podkreślał znaczenie znaczenie wrześniowe rocznicy, także w kontekście obecnej rzeczywistości. - Cały czas nam ten rześki poranek powinien przypominać o tym, że ktoś może kiedyś wysłać tutaj samoloty, że ktoś może próbować znowu zamienić Europę w piekło. I to, co się odbywa dzisiaj kilkaset kilometrów stąd, jest takim świadectwem, że musimy cały czas przypominać sobie, że wolność nie jest dana raz na zawsze - powiedział Rudawski.Płk Dariusz Żurek, zastępca dowódcy stargardzkiej brygady, mówił o znaczeniu cmentarza przy Reymonta. - Jest to uroczystość jak najbardziej szczególna. W naszym województwie to cmentarz międzynarodowy, gdzie najwięcej tych żołnierzy spoczywa - mówi płk Żurek.Rafał Zając, prezydent miasta przypomniał, że w Stargardzie spoczywają także obrońcy Westerplatte. - Równolegle toczą się konflikty, których tragizm jest bardzo zbliżony do tych wszystkich okrucieństw, o których opowiadali nam bliscy - podkreśla Zając.Pamięć poległych uczcił również pan Mirosław. Miałem swojego dziadka, który był kanonierem w Powstaniu Wielkopolskim. Sąsiedzi powiedzieli, że Niemcy już mają namiary na niego. Jak uciekł, to go złapali i całą wojnę przesiedział właśnie w Goleniowie - mówi pan Mirosław.Hołd bohaterom września oddał również pan Paweł z rodziną. - Przywieźliśmy starszego syna, bo jest w szkole mundurowej. Myślę, że historia jest bardzo ważna w naszym życiu, więc powinniśmy wszyscy o tym pamiętać - przyznał.W stargardzkiej nekropolii spoczywa 5 tys. żołnierzy poległych w obu wojnach światowych. Cmentarz liczy 5 tys. mogił. W 61 złożono prochy żołnierzy Września '39.