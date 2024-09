Ministerstwo przekaże 200 mln zł na rozwój infrastruktury sportowej w Polsce [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwieście milionów złotych przekaże Ministerstwo Sportu i Turystyki na rozwój infrastruktury sportowej.

Informację te przekazał minister Sławomir Nitras w trakcie Konwentu Marszałków, który odbywa się w Przelewicach.



- Chciałbym zaprosić wszystkie województwa do wspólnej realizacji programu rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce. Chciałbym przekazać z funduszu rozwoju kultury fizycznej 200 milionów złotych na realizację programów wojewódzkich - mówi Nitras.



Obok ministra Sławomira Nitrasa w Konwencie Marszałków udział bierze także minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.



Zdaniem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, tego typu spotkania pozwalają szybciej i skuteczniej rozwijać nasze regiony.



- Wartość tego typu spotkań jest wtedy pełna, kiedy mamy możliwość spotykania się z rządem, z najważniejszymi instytucjami państwa, po to, żeby wspólnie dyskutować jak lepiej i efektywniej zmieniać Polskę - mówi Geblewicz.



Marszałkowie reprezentujący szesnaście województw obradują na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Konwent potrwa do piątku.