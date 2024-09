Ruszyły Międzynarodowe Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. materiały promocyjne, Kamila Kozioł Fot. materiały promocyjne, Kamila Kozioł Fot. materiały promocyjne, M. Wojtarowicz

7. edycja Międzynarodowych Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie rozpoczyna się dziś.

W programie: spotkanie z Marią Sławek, klezmerska potańcówka, arcydzieła muzyki kameralnej oraz mistyczna muzyka Nowej Synagogi w Szczecinie. To wszystko podczas najbliższych czterech dni i czterech koncertów.



Wspólnym mianownikiem jest odbudowywanie muzyki, która kiedyś została zniszczona - mówi pomysłodawca i główny organizator Jakub Stefek: - Dzisiaj na muzykę żydowską patrzymy jak na taką troszeczkę smutną, melancholijną. To wynika z historii, nie tylko oczywiście z XX wieku, ale też z wcześniejszych wydarzeń. Natomiast ta muzyka jest o wiele bogatsza, bywa też radosna.



Dziś zapraszamy na koncert do Willi Lentza. Maria Sławek odkryła wiele arcydzieł muzyki żydowskiej, a jej koncerty i nagrania sprawiają, że wróciły one na koncertowe mapy Polski i wielu innych krajów - mówi dalej Stefek: - Maria Sławek jest niesamowitą osobą, ponieważ ona bardzo dużo muzyki żydowskiej w Polsce przywraca. Jej najnowsza inicjatywa, to założenie w Warszawie Żydowskiego Instytutu Sztuki. W Willi Lentza będzie można spotkać Marię Sławek w takiej niecodziennej odsłonie, bo będą to skrzypce solo...



Początek koncertu dziś o godz. 19:00. Jutro w Ogrodach Śródmieście potańcówka klezmerska.

