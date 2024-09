"Musimy być gotowi o tym rozmawiać" - jak pomóc osobom w kryzysie psychicznym

Fot. Pixabay

Dziś przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. To ważny moment na refleksję, rozmowę i edukację na temat zdrowia psychicznego.

Jak rozpoznać niepokojące sygnały od bliskich - tłumaczy suicydolog Przemysław Staniszewski.



- Sygnał do zachowania samobójczego może być szybki i gwałtowny, ale może również nabierać tak zwanego tempa. Czyli może się przygotowywać do takiej rzeczy, a to też jest zauważalne poprzez właśnie zachowanie, poprzez wyciszenie się, wyłączenie, ale również poprzez to, że ktoś jest nagle bardzo wesoły, bardzo swobodny - mówi Staniszewski.



Pierwszym krokiem powinna być rozmowa - podkreśla Marta Sałamaj, psycholożka z Centrum Kryzysowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.



- Dlatego myślę, że tak ważna jest właśnie uważność, otwartość, gotowość do tego też, żeby porozmawiać i zapytać wprost. Bo myślę, że często boimy się zapytać, bo boimy się usłyszeć, że ten ktoś ma myśli samobójcze - dodaje Sałamaj.



800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

800 12 12 12 - Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej - infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

914646334 MOPR przy ulicy Starzyńskiego - linia wsparcia czynna całą dobę