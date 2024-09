Zachodnia Obwodnica Szczecina: m.in. najdłuższy tunel w Polsce [WIZUALIZACJA]

Prawie 50 km drogi i tunel pod Odrą o długości pięciu kilometrów - trwają prace projektowe przy budowie Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Według informacji Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - w przyszłym roku zostanie złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji.







W ciągu kilku najbliższych dni ma natomiast zostać ogłoszony przetarg na kolejne ważne inwestycje drogowe, które docelowo będą częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina.



- W tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację drugiej części obwodnicy Warzymic i Przecławia, a także obwodnice Kołbaskowa. I to właśnie jest jeden z elementów włączenia ruchu do przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina - poinformował na naszej antenie wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka.







Do tej pory - w ramach pracy przygotowawczych do budowy obwodnicy Szczecina - wykonano m. in. ponad 4 tys. odwiertów geologicznych. Część odwiertów wykonano z barek na Odrze; ich głębokość sięgała do 90 metrów od powierzchni rzeki.Na bazie badań geologicznych wykonywana jest dokumentacja projektowa, która posłuży do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.Projektowany tunel pod Odrą będzie najdłuższym tunelem w Polsce.