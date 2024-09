Premier: na terenach popowodziowych potrzeba też ekspertów

Na południu Polski potrzebny jest sprzęt do osuszania budynków - o jego przekazanie prosił w Szczecinie premier Donald Tusk.

Szef rządu uczestniczył w sztabie kryzysowym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.Jak mówił, bez sprzętu do osuszania nie da się przywrócić dopływu prądu do zalanych budynków. Premier apelował też o wysłanie ekspertów z dziedziny budownictwa na tereny dotknięte powodzią.- Tutaj każda głowa i każde ręce by się przydały, jeśli chodzi o nadzór budowalny. Jeśli macie tego typu możliwości to pomoc ze strony waszych architektów i ekspertów byłaby bardzo cenna - podkreślał premier.Jak zapewnił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, na południe Polski skierowanych zostało siedem takich osób.Według specjalistów, sytuacja w Zachodniopomorskiem jest dobra. Ewentualne podtopienia mogą wystąpić jedynie lokalnie i nie będą stanowiły zagrożenia dla ludzi.