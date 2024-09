Charytatywna 22. edycja Złotej Dyni [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Potrawy z dyni w różnej postaci - zupa dyniowa i konfitury, a także inne specjały prosto z wiejskiej kuchni zawładnęły Morzyczynem i Zieleniewem podczas 22. edycji Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej "Złota Dynia".

W dwudniowym jarmarku bierze udział 200 wystawców. Dorodne okazy dyni można podziwiać przy stoiskach promenady nad Miedwiem. Duże emocje wśród widzów i wystawców budzi również konkurs na największą dynię tego sezonu.



Alina Moryl z Koła Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo zapewnia, że goście mogą doświadczyć wszystkiego, co na wsi najlepsze.



- Oprócz tych wspaniałych ludzi, także ich produkty, wyroby, rękodzieło, będzie cała gama różnych dyń: od ozdobnych kończąc na tych do spożycia. Na pewno będzie dużo przetworów - zachwala p. Alina.



Natomiast wybór największej dyni poprzedzą drobiazgowe pomiary wybranych okazów. Waga ubiegłorocznej rekordzistki wyniosła prawie pół tony.



- Oprócz największej dyni można też przynieść ciekawą dynię, bo jest konkurs na najciekawszy okaz ogrodowy. Podczas jarmarku będzie prowadzona zbiórka na leczenie Adasia Orlika, bo on jest od nas - zaznaczyła.



Goście jarmarku wesprzeć mogą konto leczenia Adasia przez cały dyniowy weekend nad Miedwiem.