Zachodniopomorskie w oczekiwaniu na kulminację [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Fala kulminacyjna zbliża się do woj. zachodniopomorskiego - służby zabezpieczają wały przeciwpowodziowe.

Fala powodziowa jest coraz bliżej województwa zachodniopomorskiego - Wojska Obrony Terytorialnej zabezpieczają odcinek wałów w Gryfinie i Żabowie. Został przygotowany też śmigłowiec policyjny zdolny do reagowania w nagłych sytuacjach. Fala zbliża się do granic województwa i ma pojawić się w środę.



- Miejscowości: Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierki, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek - tam podnosimy gotowość, Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego będą informować o tym, kiedy ewentualnie trzeba byłoby opuścić to miejsce - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



Podwyższony stan wody ma utrzymywać się przez około dwa tygodnie.