"Małpki" nowej generacji już na rynku. Jest reakcja rządu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Alkohol zapakowany w tubki przypominające opakowania z musami, sokami, jogurtami czy owsiankami dla dzieci pojawił się oficjalnie na półkach sklepowych.

Alkohol w tubkach nie przejdzie. pic.twitter.com/HRNnU54QB6 — Donald Tusk (@donaldtusk) October 1, 2024

Zdaniem przedsiębiorcy, "opakowania mają wyraźne i duże oznakowania, na froncie widnieje wyraźna informacja o zawartości procentowej alkoholu w produkcie".





Przedstawiciel firmy podkreśla, że produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych i "świadomych konsumentów".

Alko-tubki to nowy sposób na sprzedaż alkoholu w plastikowych miękkich torebkach. Towar wprowadzony do sprzedaży został w sierpniu tego roku. Temat budzi emocje wśród szczecinian.- Są podobne do "Kubusiów" i dziecko, które nie umie czytać mogłoby się pomylić. Nie powinno tak być - mówiła jedna z klientek.- Przedsiębiorca, który wypuszcza taki produkt i stosuje się do takiego marketingu powinien być zdyskwalifikowany społecznie. Uważam, że społeczeństwo nie powinno kupować, by chronić najmłodszych i dzieci, by propagować zdrowy styl życia, zdrowe nawyki - podkreśla Agnieszka Zalewska, terapeuta uzależnień i prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom.Dziennie w Polsce sprzedaje się około trzech milionów "małpek".Rząd zablokuje sprzedaż plastikowych tubek i saszetek z alkoholem - zapowiada premier Donald Tusk. W sklepach pojawiły się wódki i likiery w opakowaniach przypominających musy dla dzieci.Do sprawy odniósł się producent kontrowersyjnego produktu (OLV S.A. - właściciel marki Voodoo Monkey). W odpowiedzi przekazanej Polskiemu Radiu napisał, że spełnia on wszystkie normy i wymogi związane z dystrybucją napojów alkoholowych. Ponadto - jak twierdzi - plastikowe tubki z alkoholem są produktami limitowanej partii pilotażowej.Limitowana edycja ma polegać na tym, że tubki z alkoholem znalazły się w jedynie wybranych sieciach sklepów."Od początku rozmów z naszymi parterami handlowymi podkreślaliśmy i kładliśmy nacisk na odpowiednią ekspozycję produktów oraz kontrolę wieku osób dokonujących zakupu” - napisał zespół prasowy firmy.Jednocześnie producent nie komentuje zapowiedzi rządu, wypowiedzi niektórych polityków i ekspertów od uzależnień.