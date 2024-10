Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Kilka prostych rad

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zmiana nawyków może wpłynąć na mniejsze rachunki za ogrzewanie. Sezon grzewczy w Szczecinie oficjalnie ruszył w zeszłym tygodniu.

Wdrożenie kilku prostych zasad może pomóc mieszkańcom zaoszczędzić. - W pomieszczeniach, z których rzadziej korzystamy, warto obniżyć temperaturę, ale nie więcej niż o trzy stopnie - doradza Danuta Misztal ze SEC-u. - Obniżenie temperatury więcej niż trzy stopnie spowoduje, że ponowne nagrzanie tego pomieszczenia, zużyje więcej energii niż gdybyśmy w ogóle nie zmniejszali temperatury na czas naszej nieobecności.



Dobrym nawykiem jest też utrzymywanie stałej temperatury. - Może to zaskakiwać, ale okazuje się, że wtedy zużycie energii na ogrzanie pomieszczenia jest mniejsze niż kiedy zaczynamy regulować np. w przypadku pieca gazowego. Nie ma zwiększonego poboru paliwa do wytworzenia takiej ilości energii, która jest potrzebna do ogrzania danego pomieszczenia - tłumaczy Misztal.



W ciągu dnia warto też odsunąć zasłony i korzystać ze słońca, które w naturalny sposób podnosi temperaturę w pomieszczeniach.