Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich dyżuruje również w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Staramy się pomóc każdemu, jednak nie rozwiązujemy konfliktów sąsiedzkich, małżeńskich ani rodzinnych. To opinia pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich, który w każdy pierwszy czwartek miesiąca pełni dyżur w Sejmiku Wojewódzkim w Szczecinie.

Przyjmuje przede wszystkim sprawy obywateli, którzy mają problem z organami władzy publicznej - mówi pełnomocnik rzecznika Hanna Piotrkowicz.



- W sprawach cywilnych, karnych - to w związku z uprawnieniami rzecznika odnośnie możliwości wniesienia kasacji, skargi kasacyjnej czy też skargi nadzwyczajnej - mówi Piotrkowicz.



W trakcie rozmowy urzędnik zapoznaje się z okazanymi mu dokumentami, ale nie może ich formalnie przyjąć - dodaje Hanna Piotrkowicz.



- Rozmówcę prosimy wówczas o przygotowanie formalnego, pisemnego wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, załączenie tych dokumentów, które z naszego punktu widzenia są istotne i przesłanie ich - tłumaczy Piotrkowicz.



Do Rzecznika Praw Obywatelskich mogą zgłaszać się nie tylko obywatele Polski, ale także cudzoziemcy, który przebywają na terenie naszego kraju.

Przyjmuje przede wszystkim sprawy obywateli, którzy mają problem z organami władzy publicznej - mówi pełnomocnik rzecznika Hanna Piotrkowicz. W trakcie rozmowy urzędnik zapoznaje się z okazanymi mu dokumentami, ale nie może ich formalnie przyjąć - dodaje Hanna Piotrkowicz.