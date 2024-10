Dzięki SBO okolice Jeziorka Słonecznego zmieniły się nie do poznania [ZDJĘCIA]

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Stoły piknikowe, huśtawki, a nawet bulodrom. Takie nowości czekają na mieszkańców nad Jeziorkiem Słonecznym na szczecińskich Gumieńcach.

W ramach inwestycji wzdłuż jeziorka powstała nowa ścieżka rowerowa, a wokół pojawiło się sporo miejsc do zabawy i odpoczynku. To między innymi boisko do gry w bule, stoły do ping-ponga i piłkarzyki. Okolice jeziorka stały się również bardziej zielone. Posadzono 27 drzew i ponad 1300 krzewów.



Droga rowerowa wraz z infrastrukturą rekreacyjną przy Jeziorku Słonecznym w Szczecinie zostały wybudowane dzięki głosom mieszkańców oddanym na ten projekt w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2021. Koszt prac wyniósł ponad 1,9 mln zł.