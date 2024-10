Protest pod szczecińskim sądem. "Chciałbym dożyć czasu, kiedy kobiety będą żyły w normalnym kraju"

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie trwa protest w obronie doktor Marii Kubisy. Ginekolożka oskarżona jest o pomocnictwo w przerywaniu ciąży.

W styczniu 2023 roku do gabinetu lekarki weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zabrali całą dokumentację medyczną z wrażliwymi danymi pacjentek. W styczniu tego roku prokuratura przedstawiła lekarce sześć zarzutów.Rozmawialiśmy z uczestnikami protestu w obronie doktor Kubisy, którzy zgromadzili się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.- Chcę wyrazić wsparcie moralne mojej doktor, która prowadziła mnie wiele lat. Jest osobą na której można zawsze polegać, która wspiera swoje pacjentki i dzisiaj nadszedł czas, żebyśmy my ją wsparły. - Jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, gdzie trwa takie barbarzyństwo. Ja mam żonę, mam dwie córki, wnuczki i chciałbym dożyć czasu, kiedy kobiety będą żyły w normalnym kraju. - Moje dziecko zawdzięcza życie pani doktor. Gdyby nie ona, to by nie miała syna. Doktor Kubisa zawsze stoi po stronie pacjentek. To jest nasz moralny i obywatelski obowiązek żeby tutaj być - mówią uczestnicy protestu.Proces doktor Marii Kubisy rozpoczął się o godzinie 9.30.