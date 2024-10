Zlikwidują "betonozę" w szczecińskim Dąbiu

Marcin Biskupski. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Poznaliśmy zwycięzców Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025.

Wśród trzydziestu dwóch najlepszych - zdaniem mieszkańców - znajduje się projekt pt. "Likwidacja betonozy" w szczecińskim Dąbiu, którego jednym ze współautorów jest zastępca prezydenta Szczecina - Marcin Biskupski.



O projekcie opowiedział w rozmowie z naszym reporterem: - Projekt miał na celu likwidację tej "betonozy" w szczecińskim Dąbiu, czyli zmianę tych trzech placów na terenie osiedla Dąbie. Będzie więcej zieleni, będą jakieś ławeczki i mały plac zabaw dla dzieci...



Eksperci m.in. na antenie Radia Szczecin zwracali uwagę na etyczne wątpliwości udziału szczecińskich urzędników w projekcie obywatelskim.



Zapytaliśmy czy będzie to ostatni projekt wiceprezydenta. Marcin Biskupski: odpowiedział "nie wiem". - Nie jestem w stanie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Z formalnego punktu widzenia, każdy mieszkaniec ma prawo składać. Być może ja będę pomagał pisać mieszkańcom projekty w przyszłości, natomiast nie będę pojawiał się jako współautor, jeśli to tak bardzo komuś przeszkadza - podkreśla Biskupski.



W głosowaniu na SBO wzięło udział prawie 19 tysięcy szczecinian, którzy oddali blisko 37 000 głosów.