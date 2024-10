Ingres metropolity szczecińsko-kamieńskiego

Nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Antonio Guido Filipazzi, 25 biskupów i 180 księży, a także wierni z archidiecezji i z całej Polski wezmą w sobotę (godz. 11.00) udział w uroczystym ingresie do katedry nowego metropolity szczecińsko-kamieńskiego, abpa Wiesława Śmigla.

W piątek przejął on kanonicznie władzę w archidiecezji, w sobotę dopełnienie tego wydarzenia przez uroczyste wejście do katedry i przewodniczenie pierwszej mszy świętej już w nowej roli.Ingres to pierwsze wejście biskupa do katedry w tak liturgicznym wymiarze.- Biskup zajmuje swoje miejsce, katedra św. Jakuba w Szczecinie nazywana jest często Matką kościołów całego Pomorza Zachodniego, ale w sensie dosłownym katedrę można rozumieć jako to miejsce w kościele, które zajmuje biskup. A więc tron biskupi, nad którym zobaczymy herb księdza arcybiskupa Wiesława Śmigla - tłumaczy ks. dr Krzysztof Łuszczek.Istotną częścią mszy św. będzie przekazanie pastorału jako znaku władzy pasterskiej. Drugim ważnym wydarzeniem będzie tzw. homagium.- Złożenie wyrazów oddania i szacunku przez przedstawicieli Kościoła szczecińsko-kamieńskiego - dodaje ks. dr Andrzej Zaniewski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.Abp Wiesław Śmigiel ma 55 lat i jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych. Wcześniej był ordynariuszem diecezji toruńskiej.Bp Wiesław Śmigiel w 2012 roku został biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, a następnie, w 2017 roku biskupem diecezji toruńskiej. 13 września tego roku ogłoszono decyzję papieża Franciszka o nominacji biskupa toruńskiego na stolicę biskupią w Szczecinie. W Konferencji Episkopatu Polski abp Wiesław Śmigiel jest członkiem Rady Stałej. Pełni też m.in. funkcję przewodniczącego Rady ds. Rodziny oraz Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi.Ostatnie ponad pół roku archidiecezją tymczasowo zarządzał ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Zbigniew Zieliński, który decyzją papieża Franciszka, został wybrany w lutym administratorem apostolskim archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.Stało się to po tym, jak dotychczasowy metropolita abp Andrzej Dzięga zrezygnował z funkcji.Jak podała w komunikacie Nuncjatura Apostolska, decyzje "zostały podjęte w następstwie dochodzenia prowadzonego z ramienia Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania diecezją, a w szczególności zaniedbań, o których mowa w dokumencie papieskim "Vos estis lux mundi", który opisuje procedury przeciwdziałania zjawisku przestępstw seksualnych w Kościele katolickim wobec osób małoletnich oraz bezbronnych.Nowa wersja „Vos estis lux mundi” została opublikowana 25 marca 2023 roku.Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, procedury dokładnie określają sposób postępowania ze zgłoszeniami o nadużyciach i stanowią, że biskupi i przełożeni zakonni - teraz także świeccy stojący na czele międzynarodowych stowarzyszeń - są zobowiązani i odpowiedzialni - na mocy powszechnie obowiązującego nakazu prawnego - za zgłaszanie nadużyć, o których się dowiedzieli.Jak podkreślono, dokument ten dotyczył i nadal dotyczy nie tylko molestowania i przemocy wobec dzieci i bezbronnych dorosłych, ale także przemocy seksualnej i molestowania wynikającego z nadużycia władzy. Obowiązek ten obejmuje zatem również każdy przypadek przemocy wobec zakonnic ze strony duchownych, a także przypadki molestowania pełnoletnich seminarzystów lub nowicjuszy.