"Trump przekształci cały system zarządzania"

Druga prezydentura Donalda Trumpa będzie zupełnie inna - przewidywała w "Rozmowie pod krawatem" dr Renata Nowaczewska.

Amerykanistka podkreślała, że Trump sam przyznał, że wcześniej nie miał świadomości jak działał Waszyngton i otaczał się doradcami, którzy często hamowali jego zapędy.- W tej chwili mówimy tylko i wyłącznie o ludziach lojalnych, którzy nie będą mu się sprzeciwiać. Mówimy o całkowitym przekształceniu całego systemu zarządzania. Nie wymiana 4000 osób, to jest zwykle co robi co jedna administracja, tylko mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy - mówiła Nowaczewska.Tak, żeby wola Donalda Trumpa była realizowana bez przeszkód - kwituje amerykanistka.