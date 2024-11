"Niesłusznie zapomniany". Festiwal Czytania w Radiu Szczecin

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Niesłusznie zapomniany". Zygmunt Fortunat Miłkowski był bohaterem spotkania w studiu S1 Radia Szczecin. To w ramach Festiwalu Czytania "Odkrywcy Wyobraźni".

Uczestnicy mogli poznać sylwetkę pisarza, a następnie wysłuchać performatywnego czytania jego twórczości.



- Lubię czytać i chcę posłuchać, jak ktoś czyta z dobrą dykcją ciekawy tekst, a przy okazji posłuchać muzyki. Jestem pierwszy raz i jestem ciekawa, wydarzenie będzie dla mnie duże i interesujące - mówili słuchacze.



- Odnajdujemy bohatera gdzieś na drodze w górach, który spotyka się z hajdukami, czyli tureckimi zbójcami - mówi aktor Przemysław Sadowski. - To trochę staropolszczyzna. Jest to ciekawe, "do łyknięcia", jest to absolutnie do zrozumienia.



Zygmunt Fortunat Miłkowski był pisarzem i politykiem niepodległościowym. Był autorem 80 powieści. Decyzją Sejmu został patronem 2024 roku.