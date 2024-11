Tłumy na szczecińskim Jarmarku. "Pięknie wszystko przygotowane" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Piękna pogoda w naszym regionie i świąteczny klimat sprzyjają spacerom. Dlatego sporo mieszkańców Szczecina wybrało dziś Jarmark Bożonarodzeniowy.

Z jednej strony, by wybrać się po świąteczne zakupy, a z drugiej, by zwyczajnie napełnić żołądki.- Pięknie, wszystko przygotowane, widać dużo pracy ile każdy tu włożył, ci wystawcy. - Przychodzimy tutaj co roku. - Przypomina taką atmosferę świąteczną. Szkoda, że nie ma śniegu, bo dwa lata temu właśnie był. Jest bardzo nastrojowo, pomimo tego, że jest jeszcze dzień. Pewnie wieczorami jest bardziej nastrojowo, ale jest bardzo sympatycznie. Fajnie, bo można coś zjeść, kupić, na słodko, takie podobne nie wiem do czego, ale dobre. Ja tam sobie bigosu, kiełbasy pojadłam. Fajnie jest, super - mówią odwiedzający.Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie potrwa do 22 grudnia.