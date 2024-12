Poprawki do szczecińskiego budżetu. Ucierpi m.in. Świt Skolwin

Nie ponad 190 milionów złotych, jak pierwotnie zakładano, a już ponad 200 mln zł wynosić będzie deficyt budżetowy Szczecina w przyszłym roku. To efekt autopoprawki, która trafiła do miejskich radnych.

Edycja tekstu: Michał Król

Zmiana dotyczy głównie inwestycji drogowej prowadzonej na północy Szczecina. Chodzi o jej przyspieszenie - mówi przewodnicząca komisji do spraw budżetu Jolanta Balicka.- Jest szansa, aby tę inwestycję wykonać szybciej, dlatego po prostu przesuwamy środki z 2026 na 2025, czyli zmiana czysto inwestycyjna - mówi Balicka.Jedna z autopoprawek dotyczy także zmniejszenia kwoty na rozbudowę stadionu Świtu Skolwin. W ocenie przewodniczącego komisji do spraw sportu Marka Kolbowicza, ograniczenie tej inwestycji było konieczne przede wszystkim ze względów finansowych.- Pracujemy nad odchudzeniem trochę projektu, żebyśmy mogli to udźwignąć. Na tę chwilę ponad 50 milionów złotych jest bardzo trudne w realizacji. Jeżeli chodzi o odchudzenie go, to myślę, że każdy też podniesie rękę, że w końcu zacznijmy tę inwestycję - mówi Kolbowicz.Po autopoprawkach dochody Szczecina na przyszły rok planowane są na 4 miliardy 285 milionów złotych, a wydatki na ponad 4 mld 486 mln złotych.