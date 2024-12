Wigilia Caritas i Miasta Szczecin dla potrzebujących [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wigilijne potrawy, paczki żywnościowe i wspólne dzielenie się opłatkiem przy tradycyjnych polskich kolędach.

Do wspólnej wieczerzy zasiadło blisko 400 osób.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



W hali Zespołu Szkół nr 3 przy ulicy Sowińskiego przedstawiciele Caritasu i władz miasta spotkali się z bezdomnymi, ubogimi i samotnymi mieszkańcami Szczecina.- Bardzo fajnie, przyjemnie i miło jest. Wigilijny zapach nie tylko kadzideł, świąt i świeczek. Jesteśmy razem. To jest najważniejsze. Przy opłatku będę życzyła zdrowia, szczęścia i miłości do ludzi - to głosy uczestników wigilijnego spotkania.- Liczymy się z tym, że takie jednorazowe świąteczne spotkanie absolutnie nie wystarczy - przyznaje ksiądz Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - Marzyłbym o tym, by taka regularna pomoc, która pozwoli stanąć jak najszybciej na własne nogi, będzie udzielana nie tylko od święta.- Wydajemy posiłki. Barszcz z uszkami, pierogi, rybę - dodaje Joanna Wojtas, rzecznik Straży Miejskiej w Szczecinie. - Bliżej być już nie można niż w ten świąteczny czas.