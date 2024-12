RSnW: po zamachu w Magdeburgu

Atak terrorystyczny w Magdeburgu nie bez powodu miał miejsce w ostatni weekend przed świętami Bożego Narodzenia - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W piątek zamachowiec wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Jak mówi historyk i politolog prof. Arkadiusz Stempin, wybór tej daty był głębokim uderzeniem w niemiecką kulturę.- Godzina, data i dzień zostały perfidnie wybrane przez zamachowca, który funkcjonował w tym społeczeństwie od 2006 roku i miał świetne rozpoznanie w niemieckim społeczeństwie - ocenił prof. Stempin.Ks. Sławomir Sikora, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie przypomniał historię o Herodzie, który wydal nakaz zabicia niemowląt w Betlejem. Przyrównał te wydarzenia do ataku w Magdeburgu.- Bóg przychodzi do tego naszego, ludzkiego, bardzo okrutnego świata, co może nieść nadzieję tym, którzy dzisiaj z jakiegoś powodu cierpią - tłumaczył ks. Sikora.W ataku zginęło pięć osób, ponad 200 zostało rannych.