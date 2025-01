Zatrzymano mężczyznę, który rzucił butelką w wóz strażacki

45-latek, który w sylwestrową noc rzucił butelką w wóz strażacki został zatrzymany – przekazała Komenda Miejska Policji w Szczecinie. W wyniku zdarzenia wybita została boczna szyba i uszkodzone lusterko.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

"Mężczyzna, który rzucił butelką w wóz strażacki został zatrzymany. 45-latek w momencie zatrzymania był pod wpływem alkoholu. W związku z tym czynności z nim będą przeprowadzane w momencie, w którym wytrzeźwieje" – przekazał mł. asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. "Był on już znany policjantom z wcześniejszych występków" – dodał Pankau.Do zdarzenia doszło w noc sylwestrową przy ul. Krzywoustego w Szczecinie. Strażacy jechali do interwencji związanej z zadymieniem w klatce schodowej, gdy w stronę pojazdu rzucono butelkę."Uszkodzone zostało lusterko oraz boczna szyba w pojeździe. Na szczęście żadnemu ze strażaków nic się nie stało, nikt nie wymagał pomocy medycznej. Pojazd jednak, ze względu na uszkodzenia usiał zostać wycofany, nie mógł w tym dniu już kontynuować swojej służby. Nadal jest wycofany, trwają prace związane z tym, aby go jak najszybciej przywrócić" – przekazał asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie."Mogło jednak dojść do znacznie większej tragedii, w związku z prędkością, z jaką ten pojazd się poruszał. To było ścisłe centrum miasta, kierowca mógł stracić panowanie nad kierownicą, dlatego tym bardziej takie zachowanie potępiamy" – dodał.Pojazd nie mógł brać udziału w interwencji, do której został zadysponowany. Na miejsce skierowano inną jednostkę ze Szczecina.