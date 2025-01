Problemy Iskierki. "Na prawej części Szczecina też są zdolni zawodnicy"

Brak miejsc parkingowych dla zespołu gości i kibiców czy też brak trybun spełniających wymogi bezpieczeństwa - to obecnie największe bolączki Osiedlowego Klubu Sportowego Iskierka Szczecin.

Problemem OKS Iskierki Szczecin pozostaje także struktura własności boiska treningowego, które w części położone jest na terenie gminy Stare Czarnowo.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Działacze alarmują o szybkie działanie władz miasta, gdyż obiekt przy ulicy Topolowej obecnie dopuszczony jest do rozgrywek jedynie warunkowo.- To też mocno utrudnia szkolenie młodzieży trenującej w prawobrzeżnej części miasta - uważa wiceprezes Iskierki Szczecin Dariusz Pińkowski. - Szczecin bardzo mocno patrzy na lewą stronę miasta, zapominając bardzo o tym, że na Prawobrzeżu, na prawej części Szczecina również są młodzi, zdolni zawodnicy, którzy zasługują na to, żeby mieć możliwość trenowania oraz grania w bardzo dobrych warunkach.