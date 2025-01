Najpierw woda, teraz lód. Kłopoty na szczecińskim Skolwinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zalane drogi i garaże na szczecińskim Skolwinie. W związku z cofką na Bałtyku i przekroczonymi stanami alarmowymi na Odrze, mieszkańcy terenów zalewowych musieli mierzyć się najpierw z wodą, a teraz z lodem.

- Wszystko zalane, nie szło wejść. Wszędzie w hangarach woda. Same straty, jak ktoś nie przygotował się. - Droga była zalana mniej więcej do połowy łydki. To zaskoczeniem nie jest, faktycznie w tym roku jest dużo więcej tej wody. - Dopiero teraz będzie oceniane, co się zniszczyło. Na pewno jakieś meble, jak kanapa.... - mówią mieszkańcy.



Zalało również prawy brzeg miasta. Tam straż pożarna interweniowała dwa razy - informuje oficer prasowy Bartosz Janicki: - Pierwsze zalanie miało miejsce na ogrodach działkowych przy ul. Róży Wiatrów w Dąbiu, a drugie w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicy Łozowej w Zdrojach. W obu przypadkach nie było zagrożenia dla mieszkańców, a działania ratownicze nie były konieczne.



W województwie zachodniopomorskim - w ostatniej dobie - strażacy odnotowali ponad 200 zdarzeń, w tym około 140 o charakterze atmosferycznym.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas